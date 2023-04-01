Полузащитник «Сочи» Нобоа рассказал о тренировках под руководством Бердыева

Сегодня, 17:09
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о работе с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
— Вы играли у Бердыева, когда были молодым. Сейчас вам почти 40 лет. Трудно переносить нагрузки?
— Нет. И сейчас, и когда был молодым концентрация стопроцентная. Все одинаково.
— Вы говорите про атакующий футбол. Что вы подразумеваете?
— Мы всегда думаем об атаке. Но обороняться правильно, закрыть все зоны, это другое.
— Много приходится бегать?
— Очень много. Где-то 12-12,5 километров пробегаю.