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Сегодня, 17:09

Полузащитник «Сочи» Нобоа рассказал о тренировках под руководством Бердыева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о работе с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

— Вы играли у Бердыева, когда были молодым. Сейчас вам почти 40 лет. Трудно переносить нагрузки?

— Нет. И сейчас, и когда был молодым концентрация стопроцентная. Все одинаково.

— Вы говорите про атакующий футбол. Что вы подразумеваете?

— Мы всегда думаем об атаке. Но обороняться правильно, закрыть все зоны, это другое.

— Много приходится бегать?

— Очень много. Где-то 12-12,5 километров пробегаю.

Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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