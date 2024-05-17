Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

Полузащитник «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, что думает о матче против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ. Игра состоится 18 мая.

«Это будет топовый матч, с нетерпением жду этой игры. «Краснодар» — один из лидеров таблицы, мы ждем сложную игру. Они показывают классный футбол, но нам есть что им показать. У нас хороший тренер, игроки, мы также играем в атакующий футбол. Это игра, где нам нужно будет проявить характер и желание выиграть. Это будет очень хороший матч», — цитирует Сааведра «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отставание команды от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-sochi-saavedra-nam-est-chto-pokazat-krasnodaru-my-budem-igrat-v-ataku/
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
0
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Морено — один из лучших тренеров в моей карьере»
Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей
«Локомотив» — «Факел»: онлайн-трансляция матча
Действует ли проклятие Севидовой? «Динамо» — в четырех очках от чемпионства
Источник: «Зенит» близок к покупке голкипера «Балтики» Латышонка
«Сочи» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: «Зенит» и «Спартак» заинтересованы в подписании Лунева

Кечинов хочет видеть вратаря «Балтики» Латышонка в «Спартаке»