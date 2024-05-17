Полузащитник «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, что думает о матче против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ. Игра состоится 18 мая.

«Это будет топовый матч, с нетерпением жду этой игры. «Краснодар» — один из лидеров таблицы, мы ждем сложную игру. Они показывают классный футбол, но нам есть что им показать. У нас хороший тренер, игроки, мы также играем в атакующий футбол. Это игра, где нам нужно будет проявить характер и желание выиграть. Это будет очень хороший матч», — цитирует Сааведра «РБ Спорт».