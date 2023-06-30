Полузащитник «Сочи» Юсупов обратился к Жоаозиньо

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов обратился к вингеру команды Жоаозиньо, который покинул клуб по окончании контракта.

«Жалко расставаться с хорошим игроком и главное с хорошим человеком, всегда на связи, Жозе бро», — написал хавбек в соцсетях.

9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний футболист выступал за сочинцев с 2020 года. Всего он провел 74 матча в составе «Сочи», отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

Также футболист играл за такие российские команды, как «Динамо» и «Краснодар». В августе 2016 года бразилец получил паспорт РФ.