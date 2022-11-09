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Полузащитник «Сочи» Юсупов сообщил, что имеет предложения о переходе в турецкие клубы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов сообщил, что имеет предложения о переходе в турецкие клубы.

«Сейчас о европе не думал. Туда в обычное-то время тяжело попасть, а сейчас тем более. Турция — это другой вопрос. Кстати, знаю, что у меня там есть варианты, даже как-то со мной связывались. До конкретики дело ни разу не доходило, а мне хотелось бы остаться в России. Какие-то средненькие команды Турции связывались. Но я об этом даже не думаю. Во-первых, у меня есть контракт. Во-вторых, пока не особо хочется в Турцию», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Действующий контракт 33-летнего полузащитника с «Сочи» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне Юсупов сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: bookmaker-ratings
Артур Юсупов
Футбол
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