Зобнин: «Все наши судьи показывают карточки на девяностых минутах, к сожалению»

Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Что говорил Абаскаль после матча? Он собрал вас всех в круг. Это довольно необычно.

— Говорил по итогам матча какие-то определенные моменты, что мы должны прежде всего обращать внимание на себя, а не на судей и так далее. В таком формате.

— Что вы показывали руками Абаскалю?

— У нас так получается, что судейство с ним обсуждаем. Судьи у нас все вратарям показывают желтые карточки на девяностых минутах. Хотя я с ним сегодня разговаривал и в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве подошел и сказал: «Обрати на это внимание». Во втором тайме ему говорил. Все наши судьи показывают карточки на девяностых минутах, к сожалению.