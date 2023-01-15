Полузащитник Алекс Крал заявил, что не планирует возвращаться в «Спартак»

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Полузащитник «Шальке» Алекс Крал, приостановивший до июня нынешнего года контракт с московским «Спартаком», прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры.
«Если бы мне нужно было сказать, в каком направлении я хочу двигаться, я бы предпочел остаться в Европе. Ситуация, вероятно, не изменится в одночасье, поэтому я, скорее всего, останусь вне России», — приводит слова Крала iDNES.
По информации Kiсker, что из-за проблем с межпозвоночным диском чех как минимум пропустит начало весенней части сезона в бундеслиге.
В нынешнем сезоне Крал провел в чемпионате Германии 12 матчей и сделал 1 голевую передачу.
Контракт 24-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
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Основные источники исследования