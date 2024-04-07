Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:13

Зиньковский о матче с «Динамо»: «Спартаку» повезло с реализацией в концовке"

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о победе над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Дерби тяжелая игра, в конце нам повезло с реализацией. В этом матче нам повезло больше. Премии? Ну, у нас в контракте все прописано, где есть премии, где нет.

— Была информация, что Абаскаля могут уволить после этого матча.

— Давайте после матчей не будем задавать такие вопросы.

— Ты замена Квинси Промеса?

— Я не прямая его замена. Таких игроков, как Квинси, мало. Но понимаю, что нужно делать.

— Есть ли ошибка Лещука в голах?

— Наверное, да. У меня была не самая удачная позиция, чтобы увидеть. Самое главное, что забили два раза. Могли и упустить. Спасибо, Макси! Очки в этом чемпионате просто не даются, и эта игра показала. Все работают, у нас нормальная, рабочая атмосфера. У нас очень тяжёлый календарь. Будем настраиваться. Нельзя болеть и травмироваться! Мы всегда боролись за чемпионство.

«Спартак» (35 очков) и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Безумное спасение на последней минуте, первый овертайм в серии и победная точка от Джонсона. Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Абаскаль поспорил с журналистом о заслуженности победы «Спартака» над «Динамо»
Соболев — о своем дубле и победе над «Динамо»: «Голы не пахнут»
Зобнин: «В матче с «Динамо» меня заменили из-за травмы»
Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»
Личка хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в этом сезоне
Чавес — о поражении от «Спартака»: «Мы были лучше на протяжении матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чавес — о поражении от «Спартака»: «Мы были лучше на протяжении матча»

Личка хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в этом сезоне