Зиньковский о матче с «Динамо»: «Спартаку» повезло с реализацией в концовке"

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о победе над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Дерби тяжелая игра, в конце нам повезло с реализацией. В этом матче нам повезло больше. Премии? Ну, у нас в контракте все прописано, где есть премии, где нет.

— Была информация, что Абаскаля могут уволить после этого матча.

— Давайте после матчей не будем задавать такие вопросы.

— Ты замена Квинси Промеса?

— Я не прямая его замена. Таких игроков, как Квинси, мало. Но понимаю, что нужно делать.

— Есть ли ошибка Лещука в голах?

— Наверное, да. У меня была не самая удачная позиция, чтобы увидеть. Самое главное, что забили два раза. Могли и упустить. Спасибо, Макси! Очки в этом чемпионате просто не даются, и эта игра показала. Все работают, у нас нормальная, рабочая атмосфера. У нас очень тяжёлый календарь. Будем настраиваться. Нельзя болеть и травмироваться! Мы всегда боролись за чемпионство.