Зиньковский — о потере места в основе «Спартака»: «Слишкович сказал, что мне хватает желания на тренировках»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович объяснил ему потерю места в стартовом составе.

«Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Спартак» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

После ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды футболист не провел ни одного полного матча. Испанца уволили в середине апреля.

Зиньковский выступает за красно-белых с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».