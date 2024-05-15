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Сегодня, 18:37

Зиньковский — о потере места в основе «Спартака»: «Слишкович сказал, что мне хватает желания на тренировках»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович объяснил ему потерю места в стартовом составе.

«Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Спартак» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

После ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды футболист не провел ни одного полного матча. Испанца уволили в середине апреля.

Зиньковский выступает за красно-белых с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

Источник: «Чемпионат»
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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