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2 октября, 22:12

Зиньковский объяснил, почему не может завоевать место в основном составе «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский после завершения матча 11-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (2:1) объяснил, почему пока не может завоевать твердое место в основном составе московской команды.

— Не екнуло сердце, когда Промес бил пенальти?

— Не, я бежал справа, думал, если что добью. Когда увидел подсечку понял, что залетает спокойно. Могу ли представить, что это исполняю я? Могу, почему нет, но только не при 1:1, нужны большие яйца и уверенность.

— Что вам необходимо для того, чтобы попадать в основной состав?

— Оборона, все, что с ней связано. В атаке больше получается и больше хороших моментов, а в обороне, если есть какие-то моменты, то 50 на 50. Я старался добегать, помогать. Надо добавлять в объемах, потому что пропустил месяц, полчаса было только с «Локомотивом». Немного тяжеловато было сегодня.

Антон Зиньковский
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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