Зиньковский назвал лучшего игрока РПЛ 2022 года: «Весь «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, кого считает лучшем игроком РПЛ в текущем году.

«Я бы выделил не кого-то персонально, а всю нашу команду! Весь «Спартак», — сказал Зиньковский «СЭ».

В этом сезоне «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» 6 очков.

В Кубке России красно-белые вышли в плей-офф турнира.