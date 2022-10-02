Зиньковский: «Казалось, что игра идет в одни ворота, а потом этот гол и пришлось как-то переворачивать игру»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Первый тайм, как казалось, был хороший, кроме момента с голом. Казалось, что игра идет в одни ворота, а потом этот гол и пришлось как-то переворачивать игру. Хорошо, что у нас это получилось. Были моменты, можно было и раньше забить. Хорошо, что у нас есть ребята, которые умеют исполнять.

— Перед голом Николсона Абаскаль готовил замену и ты должен был уйти. Как ты на это отреагировал?

— Диктора я не слышал, но видел, что стоит три замены. Думал, что я должен был быть заменен, но потом, может быть, повезло — создал момент с первым голом и продлил себе время на поле.

— Если бы Квинси смазал бы пенальти, могла бы на него свалиться такая же критика, как на Смолова после чемпионата мира?

— Нет. Квинси все равно бы забил.

— Насколько придает уверенности победа над «Зенитом»? Насколько чувствуете, что можете на дистанции побороться?

— В таком плане мы не думали об этом. Просто хотели уже победить «Зенит» наконец-то, потому что я с «Крыльями», по-моему, тоже до этого их не отыгрывал, хоть и было близко к этому. А «Спартак» с 2017-го не выигрывал, но все ребята очень хотели этого. Говорили друг другу: «Давайте уже выиграем, пора побеждать». Гильермо тоже верил в нас и говорил, что уже пора, что мы можем это сделать, и мы сказали, что это так.