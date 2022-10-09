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Сегодня, 17:29

Зиньковский: «До третьего гола «Крылья» играли хорошо. Но после четвертого им было сложно было собраться»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

— Нет ощущения, что «Крылья Советов» будут бороться за выживание?

— Нет. Матчи тяжелые. Но с «Краснодаром» «Крылья» могли выигрывать, если бы им засчитали гол.

— Пять голов — это не многовато? Все удары «Спартака» в створ оказались результативными.

— Это хорошо показывает нашу реализацию. До третьего гола «Крылья» играли хорошо. Но после четвертого им было сложно было собраться. В первом тайме они забили и играли в удобный для себя футбол. Нам было тяжело. У «Крыльев» проблемы только в наборе очков.

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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