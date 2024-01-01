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Сегодня, 17:27

Зиньковский: «Спасибо болельщикам «Спартака», что поддерживают нашу команду в любых моментах»

Зиньковский поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поздравил болельщиков красно-белых с Новым годом.

«Спасибо всем болельщикам «Спартака», что поддерживают нашу команду в любых моментах: и в хороших, и в плохих. Всем крепкого здоровья и счастья! И хорошего Нового года!» — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

27-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: Чемпионат
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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