Зиньковский прокомментировал гол «Спартака» в ворота «Ростова»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Что было в концовке, после гола?

— Да как всегда. После какого гола?

— После вашего. Карпин очень сильно возмущался.

— Не видел, не знаю.

— Он говорит, что со временем переборщили, вы уже забили после окончания добавленного времени.

— Блин...

— Что было вообще в эпизоде? Там судья дал подать угловой, двое игроков «Ростова» упали.

— Я далеко был, подавал штрафной из центра поля, не видел. Подали, там Пруцев прострелил, пару человек проскочили, Шамар не забил, потом угловой тоже. Наверно, я уже про другой момент. Все моменты перепутались. Тем более, я не помню.