Зиньковский прокомментировал гол «Спартака» в ворота «Ростова»

Сегодня, 22:25
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.
— Что было в концовке, после гола?
— Да как всегда. После какого гола?
— После вашего. Карпин очень сильно возмущался.
— Не видел, не знаю.
— Он говорит, что со временем переборщили, вы уже забили после окончания добавленного времени.
— Блин...
— Что было вообще в эпизоде? Там судья дал подать угловой, двое игроков «Ростова» упали.
— Я далеко был, подавал штрафной из центра поля, не видел. Подали, там Пруцев прострелил, пару человек проскочили, Шамар не забил, потом угловой тоже. Наверно, я уже про другой момент. Все моменты перепутались. Тем более, я не помню.