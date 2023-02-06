Зиньковский: «Надеюсь, что буду получать больше игрового времени»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал результат матча против «Краснодара» в рамках WInline Зимнего кубка РПЛ.

— Ты готов ради командных успехов не быть игроком старта, чтобы все шло ровно?

— Надеюсь, что буду получать больше игрового времени и, в первую очередь, доказывать это на поле. Поэтому, как тренер сделает, как они примут решение, мы футболисты, мы все примем. Я могу только, как любой другой игрок, доказывать на поле.

— Пока «Спартак» взял две вершины: первое место в группе Кубка России и сейчас первое место после двух туров. В чемпионате реально будет выйти на первое место?

— Тяжело будет, конечно. Впереди еще много матчей, посмотрим.

— Вы между собой обсуждаете это как-то?

— Нет, мы готовимся, сосредоточены. Пока идет подготовительная к чемпионату часть. Потом будет Кубок России, очень много всего впереди. Поэтому сейчас не думаем, на каких местах мы будем в июне.

— Сборы проходят в довольно закрытом режиме. Это помогает вам?

— Лично мне вообще без разницы, закрыто, открыто. В «Крыльях» тоже много всякого разного делали, были открыты. Сейчас в «Спартак» пришел, чуть больше закрытости. Но вообще никак не влияет.