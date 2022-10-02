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2 октября, 22:17

Зиньковский — о переходе в «Спартак»: «Доволен, не жалею»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что доволен своей ролью в команде.

— На днях Саша Соболев записал очень интересный кружок в Telegram и сказал, что едет в Астрахань искать дельфинарий. Есть ли информация, нашел ли он?

— Нет, не знаю.

— Почему именно Астрахань была выбрана?

— Без понятия.

— Как ваша роль меняется в зависимости от того, сколько защитников в обороне? Как вам удобнее: два или три центральных?

— Да без разницы. Думаю, вы видели, я часто играл правым полузащитником, вингером в тройке нападающих, пережигал налево, какие-то моменты пытались создавать слева, пробил, еще какие-то моменты были. Мы и так меняемся всегда: я могу оказаться слева, Квинси справа, или Шамар справа, Квинси в центре, или я останусь в центре, Шамар справа. Есть какая-то в этом вариативность. Возможно, и для соперников [это сложней] — сначала ты играешь с одним, поменялся игрок, и он делает какие-то другие действия, по-другому двигается на поле. Мы играем и в два нападающих, там я выступаю в роли одного из нападающих, или в 4-3-3, что привычнее.

— Доволен ли ты своей ролью в «Спартаке»? Не жалеешь о переходе?

— Доволен, не жалею.

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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