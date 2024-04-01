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1 апреля, 18:35

Полузащитник «Спартака» Бонгонда считает, что РПЛ похожа на ла лигу

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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сравнил РПЛ с ла лигой.

«Конечно, российский чемпионат не одного уровня с испанской лигой. В России нужно иметь хорошую физическую форму, футбол здесь строится на контратаках. Но могу сказать, что РПЛ похожа на ла лигу», — приводит слова Бонгонды «РБ Спорт».

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» прошлым летом за 7 миллионов евро. За красно-белых конголезский футболист провел 23 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт».
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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