2 октября, 22:18
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Ростова».
— Чего вы ждете от игры с «Ростовом»?
— Жду много движения, борьбы, спорных эпизодов. Будет рубка.
— Уверен, что будет не так, как с «Локомотивом»?
— Считаю, важно физически подготовиться к игре. Будем хорошо себя чувствовать, показывать уровень.
— Как воспринял критику после матча с «Локомотивом»?
— Ничего не читаю. Считаю, что в принципе команда сыграла не лучшим образом. Мы пропустили три. Спокойно отношусь к критике. Ошибки есть и будут. Если хочешь чего-то добиться, это нормальный процесс.
Мы разбираем, есть тренеры, аналитики. Говорят, что хорошо, что плохо. Есть конкретные задачи. Очень много деталей, которые, к сожалению, большому кругу неизвестны. Проблема с «Динамо» была, что мы сели низко. Давали свободу игры в середине поля, делать подачи и забросы.
— Как тебе игралось против Пиняева?
— Игра была такая, что давали много пространства.
— Если говорить о голе Жозе, у вас проводятся соревнования, кто лучше бьет штрафные. Знаем, что Жозе умеет бить, но кто делает это лучше?
— Он бразилец. Всегда хорошо бил штрафные. Может хорошо, качественно пробить.
Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 5 октября в Москве и начнется в 19.00 по местному времени. После 10 туров красно-белые с 16 очками располагаются на шестом месте в чемпионате России. У ростовчан 12 баллов и восьмая позиция в турнирной таблице.