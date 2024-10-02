Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 октября, 22:18

Денисов о предстоящем матче с «Ростовом»: «Будет рубка — жду много борьбы и спорных эпизодов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Ростова».

— Чего вы ждете от игры с «Ростовом»?

— Жду много движения, борьбы, спорных эпизодов. Будет рубка.

— Уверен, что будет не так, как с «Локомотивом»?

— Считаю, важно физически подготовиться к игре. Будем хорошо себя чувствовать, показывать уровень.

— Как воспринял критику после матча с «Локомотивом»?

— Ничего не читаю. Считаю, что в принципе команда сыграла не лучшим образом. Мы пропустили три. Спокойно отношусь к критике. Ошибки есть и будут. Если хочешь чего-то добиться, это нормальный процесс.

Мы разбираем, есть тренеры, аналитики. Говорят, что хорошо, что плохо. Есть конкретные задачи. Очень много деталей, которые, к сожалению, большому кругу неизвестны. Проблема с «Динамо» была, что мы сели низко. Давали свободу игры в середине поля, делать подачи и забросы.

— Как тебе игралось против Пиняева?

— Игра была такая, что давали много пространства.

— Если говорить о голе Жозе, у вас проводятся соревнования, кто лучше бьет штрафные. Знаем, что Жозе умеет бить, но кто делает это лучше?

— Он бразилец. Всегда хорошо бил штрафные. Может хорошо, качественно пробить.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 5 октября в Москве и начнется в 19.00 по местному времени. После 10 туров красно-белые с 16 очками располагаются на шестом месте в чемпионате России. У ростовчан 12 баллов и восьмая позиция в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Канчельскис назвал переход Глушенкова в «Зенит» лучшим трансфером этого лета в РПЛ
Личка: «Хочу, чтобы сезон РПЛ был напряженным»
«Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев - о Глушенкове, Карпине и Мажиче
Радимов: «Дзюба — молодец, но не зря мы говорим, что уровень РПЛ падает»
Радимов: «Батракова надо похвалить за матч со «Спартаком»
Сенников: «Не вижу «Спартак» в тройке. «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее»
Сегодня
Вчера
Неделя