Хлусевич: «С «Сочи» был тяжелый матч. Поле не лучшего качества»

Сегодня, 12:11
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничейный результат в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
«С «Сочи» был тяжелый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм, — приводит слова Хлусевича Sport24.
«Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования