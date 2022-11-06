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Хлусевич: «С «Сочи» был тяжелый матч. Поле не лучшего качества»

Хлусевич прокомментировал ничейный результат «Спартака» в матче с «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничейный результат в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«С «Сочи» был тяжелый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм, — приводит слова Хлусевича Sport24.

«Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-06-khlusevich-s-sochi-byl-tyazhelyy-match-pole-ne-luchshego-kachestva-s-golom-v-nashi-vorota-ne-povezlo

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