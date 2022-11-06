Хлусевич: «С «Сочи» был тяжелый матч. Поле не лучшего качества»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничейный результат в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«С «Сочи» был тяжелый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм, — приводит слова Хлусевича Sport24.

«Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.