Сегодня, 22:05
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ. Красно-белые досрочно стали победителями турнира.
— Все ждали матч с «Сочи». Как тебе соперник. Легко ли далась победа?
— Любой матч по-своему тяжелый. Соперник нас разбирает и готовится. «Сочи» показал хороший футбол. Команды показали хороший футбол и провели хороший спарринг.
— Если сравнивать этот «Сочи» и тот, который был осенью, то сильно отличается нынешняя команда от той?
— Пока не могу на этот вопрос ответить. У них таже схема. Пока ничего не поменялось, по крайне мере в схеме. Может быть, какие мелкие изменения, но я их не заметил.
— Что сейчас было в раздевалке? Отпраздновали как-то победу?
— Все спокойно послушали музыку, как после любой победы.
— Будут премиальные? Говорят, что они будут в размере 7 миллионов рублей.
— У нас товарищеский турнир, поэтому будет без премиальных, наверное. Без понятий вообще.