Хлусевич — о «Сочи» Бердыева: «Пока ничего не поменялось, по крайне мере в схеме»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ. Красно-белые досрочно стали победителями турнира.

— Все ждали матч с «Сочи». Как тебе соперник. Легко ли далась победа?

— Любой матч по-своему тяжелый. Соперник нас разбирает и готовится. «Сочи» показал хороший футбол. Команды показали хороший футбол и провели хороший спарринг.

— Если сравнивать этот «Сочи» и тот, который был осенью, то сильно отличается нынешняя команда от той?

— Пока не могу на этот вопрос ответить. У них таже схема. Пока ничего не поменялось, по крайне мере в схеме. Может быть, какие мелкие изменения, но я их не заметил.

— Что сейчас было в раздевалке? Отпраздновали как-то победу?

— Все спокойно послушали музыку, как после любой победы.

— Будут премиальные? Говорят, что они будут в размере 7 миллионов рублей.

— У нас товарищеский турнир, поэтому будет без премиальных, наверное. Без понятий вообще.