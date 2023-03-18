Хлусевич о поражении от «Оренбурга»: «Это худший матч «Спартака» в этом году»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Чего не хватило сегодня «Спартаку»?

— Не хватило агрессии, наверное, победы в единоборствах. Вот и все. Много единоборств проигрывали, поэтому получился такой матч.

— Насколько сильно повлияло искусственное поле?

— Поле было хорошее, в отличие от тех полей, которые сейчас есть у многих команд. Тем более, мы готовились к этому матчу на искусственном. Нельзя грешить на поле.

— Можно сказать, что это худший матч «Спартака» в этом сезоне?

— В этом году, наверное, да.

— Видели, как ты выводил Шамара на ударную позицию, он не забил. После игры подошел что-то тебе сказать. Извинился?

— Да, поговорили насчет этого немного. Но это останется между нами.

— Абаскаль эмоционально отреагировал на это поражение?

— Из раздевалки ничего выносить не буду. То, что говорится в раздевалке, остается в раздевалке.

— Многие считают, что сегодня окончательно похоронили борьбу за чемпионство. Как смотрите на турнирное положение?

— Я бы вообще не следил за ним. Иду от игры к игре. Не слежу за этим. Хочется каждую игру побеждать, но как получается. Иногда такие конфузы случаются.

«Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40.