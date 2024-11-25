Зорин: «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал о перспективах команды под руководством Деяна Станковича.

«Безусловно, есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов. Мы все этого хотим. У нас отличная команда и тренерский штаб. Думаю, нам по силам достичь больших результатов в этом сезоне», — цитирует Зорина Legalbet.

После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.