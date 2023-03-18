Полузащитник «Спартака» Денисов назвал причины поражения от «Оренбурга»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов назвал причины, по которым красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Почему сегодня у «Спартака» не получилось? Команда провела один из худших матчей в сезоне.

— Мы позволили сопернику сделать много контратак и боролись в единоборствах не так, как это нужно было делать.

— Как Абаскаль в перерыве реагировал на то, что происходит на поле?

— То, что говорил тренер, останется в раздевалке. Мы пытались выйти с другим настроением на второй тайм. Хотели перевернуть игру, но у нас это не получилось.

— Что случилось в эпизоде с голом? Оступились, поскользнулись?

— Шла борьба, я пошел в контакт. Правую ногу не совсем так поставил и оступился. Упал, развернулся — и гол.

— Говорят, что помешало поле.

— Поле вносит свои коррективы. Мы сейчас не можем говорить о газоне, потому что мы сами отдали игру.

— Что с Джикией?

— Не знаю, сейчас доктора обследуют его и скажут все.

— Вы в первый раз попали в окончательный список сборной России. Какие ощущения?

— Я рад, конечно. Но все мысли были о клубе, о «Спартаке». Только с завтрашнего дня буду думать о сборной.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками в 20 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.