Полузащитник «Спартака» Денисов назвал причины поражения от «Оренбурга»

Сегодня, 14:52
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов назвал причины, по которым красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.
— Почему сегодня у «Спартака» не получилось? Команда провела один из худших матчей в сезоне.
— Мы позволили сопернику сделать много контратак и боролись в единоборствах не так, как это нужно было делать.
— Как Абаскаль в перерыве реагировал на то, что происходит на поле?
— То, что говорил тренер, останется в раздевалке. Мы пытались выйти с другим настроением на второй тайм. Хотели перевернуть игру, но у нас это не получилось.
— Что случилось в эпизоде с голом? Оступились, поскользнулись?
— Шла борьба, я пошел в контакт. Правую ногу не совсем так поставил и оступился. Упал, развернулся — и гол.
— Говорят, что помешало поле.
— Поле вносит свои коррективы. Мы сейчас не можем говорить о газоне, потому что мы сами отдали игру.
— Что с Джикией?
— Не знаю, сейчас доктора обследуют его и скажут все.
— Вы в первый раз попали в окончательный список сборной России. Какие ощущения?
— Я рад, конечно. Но все мысли были о клубе, о «Спартаке». Только с завтрашнего дня буду думать о сборной.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками в 20 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.