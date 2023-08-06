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Судейство

Сегодня, 10:50

Денисов: «Литвинов сыграл в мяч. Но судья принял решение — не смотреть, что там было»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Рубином» (4:1) в третьем туре РПЛ.

— Показалось, во втором тайме достаточно легко удалось переломить ход матча.

— Хорошая игра, самое главное — победили, забили много разных голов. И важно, что это были голы после различных комбинаций. В принципе интересно играли. Игра со знаком плюс.

— Что можешь сказать по эпизоду с Литвиновым?

— С моей стороны было видно, что он сыграл в мяч, но судья принял такое решение — не смотреть, что там было. Прекрасно знаю, что это тот же судья, который удалил меня в матче с «Химками».

— В чем видишь такую закономерность?

— Не могу сказать, потому что эти вопросы к судье. В любом случае, повторю, что самое главное — победа, и что после пропущенного мы еще три забили.

На 37-й минуте встречи главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной в сторону ворот «Спартака» за фол со стороны защитника красно-белых Руслана Литвинова на полузащитнике казанцев Марате Апшацеве. После розыгрыша штрафного «Рубин» забил гол.

Позднее «Спартак» опубликовал скриншоты эпизода, по которым видно, что Литвинов сыграл в мяч.

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ФК Рубин (Казань)
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