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Сегодня, 13:45

Эсекьель Барко: «РПЛ — конкурентная лига, в которой важна физическая подготовка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился мнением об уровне РПЛ.

«РПЛ — очень конкурентная лига, в ней важна физическая подготовка. Мы рады, что получается так играть, как сейчас, — надо продолжать и дальше. Я всегда готов играть, окончательное решение за тренером», — приводит слова Барко «РБ Спорт».

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в конце июля за 14 миллионов евро. Он провел за красно-белых 3 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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