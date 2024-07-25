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Сегодня, 18:26

Барко — о главной цели: «Как можно скорее стать чемпионом со «Спартаком»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что хочет стать чемпионом России в составе красно-белых.

«У меня всегда есть главная цель — быть чемпионом. Хочу как можно скорее стать им со «Спартаком». Это самое важное!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.

25 июля «Спартак» объявил о переходе Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано на три года.

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за аргентинский клуб.

Источник: ФК
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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