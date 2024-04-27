Медина об отставке Абаскаля: «Когда уходит тренер, всегда непросто»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Когда уходит тренер, всегда непросто, но мы все равно можем добираться результата. Мы, как команда, объединились. Матч с «Ростовом» был очень важен для нашей уверенности.

Мы сами справляемся с непростой ситуацией, в которой оказалась вся команда, но нас поддерживает тренер, и это очень помогает. Мы будем продолжать усиленно работать, набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше», — цитирует Медину Metaratings.ru.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.