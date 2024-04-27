Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:04

Медина об отставке Абаскаля: «Когда уходит тренер, всегда непросто»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Когда уходит тренер, всегда непросто, но мы все равно можем добираться результата. Мы, как команда, объединились. Матч с «Ростовом» был очень важен для нашей уверенности.

Мы сами справляемся с непростой ситуацией, в которой оказалась вся команда, но нас поддерживает тренер, и это очень помогает. Мы будем продолжать усиленно работать, набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше», — цитирует Медину Metaratings.ru.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Источник: Metaratings.ru
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Бушманов: Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен получиться обоюдоострым»
Булыкин — о дерби: «Хочется, чтобы «Спартак» сыграл лучше по зрелищности»
Кукуян ошибся в матче «Динамо» — «Зенит». Но ему снова дали эту игру
Булыкин: «Надеюсь, Галактионов найдет способ, чтобы команда не заметила потери Баринова»
«Спартак» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Нигматуллин: «Ожидаю, что матч «Спартак» — «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Степашин — о Шунине и Лещуке: «Есть проблемы и у одного, и у другого»

Нигматуллин: «Ожидаю, что матч «Спартак» — «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА»