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Медина: «Игра за «Спартак» не сравнится с выступлениями за ЦСКА»

Медина заявил, что игра за «Спартак» не сравнится с выступлениями за ЦСКА
Руслан Минаев
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об игре за красно-белых. 27-летний парагваец считает «Спартак» главной командой России.

«Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда — понимал это. Для меня это не проблема», — цитирует хавбека «Чемпионат».

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года. За армейцев парагваец провел 45 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. В составе красно-белых на его счету 5 голов и 4 результативные передачи в 33 встречах.

Вместе с ЦСКА Медина становился обладателем Кубка России в сезоне-2022/23, а также серебряным призером РПЛ в том же сезоне.

Источник: Чемпионат
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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