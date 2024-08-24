Хлусевич: «Уверенности в «Спартаке» хватает. Выходили лидерами на игру с «Зенитом»

Сегодня, 20:41
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал игру команды в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).
— Вы играли лучше, чем «Зенит». От этой игры появилось больше уверенности в команде?
— Уверенности в команде хватает. Поэтому мы играли в атакующий футбол, выходили лидерами на эту игру. Думаю, на футбольном поле все было видно.
— «Зенит» сыграл два матча в ничью. Можно ли сказать, что еще рано вещать на них медали?
— Сейчас шестой тур только. Конечно, рано об этом говорить.
«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», красно-белые на своем поле примут «Акрон». Оба матча пройдут 31 августа.