Хлусевич: «Джикия давал нам «вишенку на торте» в атмосфере»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал уход из клуба капитана Георгия Джикии.

— «Спартак» стал другим без Джикии?

— Георгий, конечно, давал нам «вишенку на торте» в атмосфере. Конечно, когда люди уходят, все меняется. Думаю, у нас есть достаточно футболистов, кто может взять функции лидера на себя.

— Джикия говорил, что проведет прощальный вечер в ресторане. Было что-то подобное?

— Да, мы попрощались. Рассказывать не буду.

— Считаете себя заменой Джикии в раздевалке и на поле?

— В плане атмосферы — может быть. Но на поле должен быть более опытный футболист.