Хлусевич: «Джикия давал нам «вишенку на торте» в атмосфере»

Сегодня, 11:41
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал уход из клуба капитана Георгия Джикии.
— «Спартак» стал другим без Джикии?
— Георгий, конечно, давал нам «вишенку на торте» в атмосфере. Конечно, когда люди уходят, все меняется. Думаю, у нас есть достаточно футболистов, кто может взять функции лидера на себя.
— Джикия говорил, что проведет прощальный вечер в ресторане. Было что-то подобное?
— Да, мы попрощались. Рассказывать не буду.
— Считаете себя заменой Джикии в раздевалке и на поле?
— В плане атмосферы — может быть. Но на поле должен быть более опытный футболист.
Ранее сообщалось, что Джикия был предложен нескольким клубам турецкой суперлиги, включая «Трабзонспор», «Бешикташ». Летом 2024 года защитник стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком».