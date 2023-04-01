Хлусевич: «Ахмат» тянул время. Странно, почему так долго реагировал рефери»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— Что скажете по поводу таких историй, когда вратарь «Ахмата» тянул время? Это нервировало?

— Там не только вратарь, вся команда тянула время. Очень странно, почему так долго реагировал рефери, хотя мы ему не раз говорили по ходу игры в первом тайме. Но у нас все равно были моменты, которые надо было реализовывать. От этого надо отталкиваться.

— Как свою игру оцените? У вас было пару моментов.

— Не могу оценивать свою игру. Оценит тренер, скажет, что было не так. В любом случае, что-то было не так, потому что мы не выиграли этот матч. Разберем, посмотрим.

— Абаскаль достаточно долго, около 5 минут говорил в круге с командой. Такое нечасто бывает. Что это было?

— Просто поговорили. То, о чем мы разговаривали, останется между нами.

— Нет ощущения, что вы немножко подсели, что оказались не готовы к такому количеству графику — много матчей весной?

— У всех одинаковое количество матчей, ничего страшного в этом нет. Наоборот, это хорошо. Чем больше игр, тем лучше.

— Вы физически себя хорошо чувствуете?

— Да.