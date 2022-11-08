Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Хлусевич — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ: «Все еще впереди»

Мария Гусева
Telegram Новости

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Еще впереди целый круг, поэтому все впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — цитирует Sport24 Хлусевича.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. На второй строчке располагается «Спартак» (33 очка), третьим идет «Ростов» (32 очка).

21-летний Хлусевич в текущем сезоне провел за красно-белых 15 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-vperedi-tselyy-krug-poetomu-vse-vperedi-khlusevich-o-borbe-s-zenitom-za-chempionstvo
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?
Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Жоаозиньо заявил, что не ведет переговоры об уходе из «Сочи»

Акинфеев: «Мне практически ни с кем уже неинтересно играть»