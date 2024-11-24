Полузащитник «Спартака» Игнатов может уйти в аренду этой зимой

По информации «СЭ», «Спартак» может отдать в аренду или продать Михаила Игнатова уже этой зимой. Полузащитник недоволен своим игровым временем в команде.

Тренерский штаб красно-белых дал понять руководству клуба, что не рассчитывает на Игнатова.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Игнатов выступает за московский клуб с 2021 года. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.