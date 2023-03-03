Мартинс Перейра — о Жиго в «Марселе»: «После его гола «Лиону» написал ему: «Дружище, почему именно моей команде?»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, поддерживает ли связь с экс-игроками клуба Максимилиано Кофрие и Самуэлем Жиго.

«Мы на связи. Совсем не удивлен, что Кофрие сейчас здорово проявляет себя во Франции. Это хороший защитник. А Жиго недавно как раз забил «Лиону» за «Марсель». Я написал ему: «Дружище, ну почему именно моей команде?!» Посмеялись. Спасибо Максу и Сэму за то, как приняли меня год назад в Москве. Это мне очень помогло», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Кофрие арендован «Клермоном» до лета 2023 года. Жиго перешел в «Марсель», подписав контракт до 2025 года.