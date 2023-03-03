Мартинс Перейра рассказал, как проходит адаптация Дуарте и Тавареша в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился мнением об адаптации новичков красно-белых Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«С Дуарте общаться посложнее из-за языкового барьера. Я владею испанским и, когда тренер говорит со мной, отлично все понимаю. Но Алексис — из Парагвая, это привносит свои особенности. Плюс он очень спокойный, даже немного стеснительный. Томашу на адаптацию потребовалось меньше времени. К тому же у нас с ним общие корни: его предки тоже с Кабо-Верде», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.