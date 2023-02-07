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Сегодня, 18:30

Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра рассказал, когда полностью восстановится после травмы

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, когда полностью восстановится после травмы.

— Второй сбор скоро завершится. Как «Спартак» готов на сегодняшний день? Каким мы увидим команду с «Локомотивом»?

— Второй сбор идет хорошо. Самое главное сейчас — набрать физическую форму. Конечно, мы работаем над тактикой. Думаю, что будем готовы к матчу с «Локо».

— Накануне ты сыграл несколько минут. Когда ты будешь полностью готов?

— От тех минут я получил удовольствие. Моя ключевая задача сейчас восстановиться полностью. Не буду строить прогнозов, когда это будет. Буду делать все, чтобы это было как можно скорее.

— С какими чувствами смотрел матчи со скамейки, стадиона?

— Были хорошие ощущения, потому что я всегда находился внутри команды. Я не чувствовал себя чужим. Да, я не мог помочь на поле, но я работал над восстановлением и был практически всегда в Москве. На какое-то время улетел в Люксембург, но ощущение единения с командой очень помогало.

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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