Мартинс: «Чувствую себя хорошо, пока не знаю, когда вернусь на поле»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Победит ли «Спартак» в матче с ЦСКА? Посмотрим! Это будет хорошая игра для вас. Мое здоровье? Все хорошо! Но пока не знаю, когда вернусь на поле», — сказал Мартинс «СЭ».

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.