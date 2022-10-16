Мартинс: «Чувствую себя хорошо, пока не знаю, когда вернусь на поле»

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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем восстановлении после травмы.
«Победит ли «Спартак» в матче с ЦСКА? Посмотрим! Это будет хорошая игра для вас. Мое здоровье? Все хорошо! Но пока не знаю, когда вернусь на поле», — сказал Мартинс «СЭ».
В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) московский клуб с 19 очками располагается на 5-й позиции, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на 7 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования