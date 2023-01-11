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Сегодня, 09:51

Мартинес: «Как мое здоровье? Чувствую себя хорошо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал «СЭ» о состоянии своего здоровья.

«Чувствую себя хорошо. Как мое здоровье? Все хорошо!» — сказал «СЭ» Мартинес.

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.

11 и 12 января футболисты «Спартака» пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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