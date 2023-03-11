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Сегодня, 09:19

Полузащитник «Спартака» Литвинов мог перейти в «Аталанту»

Иван Торопцев
Корреспондент
Руслан Литвинов (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает «Евро-Футбол».

Как утверждает источник, итальянский клуб проявлял интерес к 21-летнему россиянину, но ситуация не получила развития.

Литвинов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,8 миллиона евро, контракт игрока действует до конца июня 2026 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005044250_molodoy_spartakovec_mog_pereyti_v_atalantu
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Спартак (Москва)
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