Полузащитник «Спартака» Литвинов мог перейти в «Аталанту»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает «Евро-Футбол».

Как утверждает источник, итальянский клуб проявлял интерес к 21-летнему россиянину, но ситуация не получила развития.

Литвинов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,8 миллиона евро, контракт игрока действует до конца июня 2026 года.