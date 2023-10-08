Литвинов: «Все, кто думает, что я не играю, потому что тренер не хочет — это не так»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов опроверг слухи о конфликте с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

После матча сборной России с Катаром (1:1), в которой Литвинов принял участие, Абаскаль заявил, что футболист отправился в национальную команду с травмой. После вызова в сборную хавбек пропустил четыре игры красно-белых и принял участие лишь в двух, проведя на поле в сумме 43 минуты.

— Можно сказать, что ничья с ЦСКА сохранила должность Абаскалю?

— Я не знаю. Об этом мы не говорим. В команде не обсуждаем, не думаем. Это сторонние вопросы, которые мешают команде.

— Почему критика идет в адрес главного тренера, а не в адрес команды?

— Всегда, если команда проигрывает, первым виноват тренер. Главное, что мы так не считаем.

— Вы часто остаетесь на скамейке запасных. Есть понимание, почему?

— Я не знаю, почему все решили, что у нас есть недопонимание с главным тренером. У меня было воспаление, проблемы, травма. Мы каждую неделю общались с главным тренером, как играть. Все, кто думает, что я не играю, потому что тренер не хочет — это не так. Просто были проблемы.

— Вы как-то урегулировали ситуацию со сборной?

— Урегулировали. Но все это раздули. Никто не виноват в ней. Стало чуть хуже после сборной. Я впервые столкнулся с этой травмой. Сейчас уже гораздо лучше.

В сезоне-2023/24 Литвинов провел 10 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями.