Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Литвинов: «Может, Соболев и пропустил командный завтрак. У всех бывают конфликты»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал информацию о возможном отстранении нападающего команды Александра Соболева.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

В воскресенье, 22 октября форвард остался в запасе на игру 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Футболист вышел на замену после перерыва и не отличился результативными действиями.

— Вы когда-нибудь пропускали командный завтрак? — вопрос Литвинову.

— Я ни разу не пропускал командный завтрак «Спартака», — ответил Литвинов. — Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно.

— Преувеличено?

— Очень сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша все понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история.

— Завтраки вкусные?

— Шикарные.

26-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Александр Соболев
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
«Зенит» победил «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ
Гол Пруцева помог «Спартаку» победить «Пари НН» в матче РПЛ
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Осинькин объяснил, почему Ломаев не сыграл с «Зенитом»
Агент Мухина: «ЦСКА делает все возможное, чтобы Максим максимально быстро поехал в Германию»
Осинькин — о закрытой игре с «Зенитом»: «Оренбург» в прошлом году сыграл на встречных курсах, спросите, понравилось им?»
Рахманович ударил Клаудиньо локтем, бразилец показал игроку «Крыльев» средний палец
«Ростов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Вендел остудил «Крылья». «Зенит» — уже второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Крылья Советов»: Мостовой довел счет до разгромного

«Зенит» — «Крылья Советов»: Ежов отыграл один мяч в концовке