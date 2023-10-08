Полузащитник «Спартака» Литвинов о дерби с ЦСКА: «Всегда так. Легких игр не бывает»

Сегодня, 22:10
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:2).
— Ничья закономерна?
— Тяжело сейчас говорить. Потом, конечно, разберем, посмотрим. Конечно, хотелось выиграть. И были моменты. Нужно реализовывать их. И не допускать ошибок в обороне.
— Почему игра далась так тяжело?
— Это дерби. Всегда так. Легких игр не бывает.
— Согласны с тем, что ЦСКА был чуть получше в этом матче? Счет по игре?
— Сейчас, если говорить свое мнение, в целом — да. Думаю, что у нас было побольше моментов.
— Можно сказать, что эта ничья сохранила должность Абаскалю?
— Ой, я не знаю (улыбается).
«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
После ничьей с ЦСКА главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.