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Сегодня, 22:10

Полузащитник «Спартака» Литвинов о дерби с ЦСКА: «Всегда так. Легких игр не бывает»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:2).

— Ничья закономерна?

— Тяжело сейчас говорить. Потом, конечно, разберем, посмотрим. Конечно, хотелось выиграть. И были моменты. Нужно реализовывать их. И не допускать ошибок в обороне.

— Почему игра далась так тяжело?

— Это дерби. Всегда так. Легких игр не бывает.

— Согласны с тем, что ЦСКА был чуть получше в этом матче? Счет по игре?

— Сейчас, если говорить свое мнение, в целом — да. Думаю, что у нас было побольше моментов.

— Можно сказать, что эта ничья сохранила должность Абаскалю?

— Ой, я не знаю (улыбается).

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

После ничьей с ЦСКА главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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