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Литвинов об отпуске: «Бабушка и дедушка говорили: «Внучок, отдохни», а я сам просился помогать им по дому»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как провел отпуск в деревне.

«Отлично отдохнул, отключится от всего, провел долгое время в деревне без социальных сетей и прочих отвлекающих моментов. Получилось отдохнуть, перезагрузиться и морально, и физически. Сейчас готов рваться в бой. За границей не был. Сначала в деревне был, потом в Москву на пару дней приезжал сдавать экзамены. Какие экзамены? Я закончил институт, сдавал диплом и госэкзамены. Все отлично прошло. Любой экзамен можно сравнить с какой-то игрой. Волнуешь, переживаешь. Но образование все равно очень важно. Писал я диплом по тактике. Не было каких-то замудреных тем. Рассматривал базовые схемы, которые раньше были в тактиках, как они сейчас видоизменены.
Учитывая, что наши летние и зимние паузы длятся в районе трех-четырех недель, мне достаточно этого времени, чтобы полностью перезагрузиться. Все говорят о загранице, а для меня важно уехать куда-то подальше от города, от этой всей суеты. Баня, речка — вот и все заботы. За новостями в отпуске не следил. Постарался по максимум отложить телефон в сторону. Только если ребята писали, выходил на связь, а так вообще не заходил в социальные сети. Делал какие-то дела по дому, помогал бабушке с дедушкой по скотине. Я сам просился! Они мне, наоборот, говорили: «Внучок, отдохни». А мне хотелось им помочь, сделать приятное», — приводит Metaratings слова Литвинова.

21-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за красно-белых.

Источник: https://metaratings.ru/news/litvinov-ob-otpuske-babushka-i-dedushka-govorili-vnuchok-otdokhni-a-ya-sam-prosilsya-im-pomogat-po-domu-262024/
Руслан Литвинов
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