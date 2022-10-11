Литвинов о победной серии «Спартака»: «После поражения от «Ростова» сделали определенные выводы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» объяснил победную серию команды.

«Только положительные эмоции от победы над «Крыльями». Главное — выиграли. Мы сделали определенные выводы после матча с «Ростовом». Со стороны виднее, изнутри ничего рассказывать не хочу. У нас сейчас хороший коллектив — это самое главное», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» выиграл пять последних матчей во всех турнирах. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 12 матчах, а также лидирует в группе B Пути РПЛ Кубка России с 9 очками в 3 встречах.

Следующий матч «Спартак» проведет 16 октября в рамках 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.