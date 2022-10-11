Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:37

Литвинов о победной серии «Спартака»: «После поражения от «Ростова» сделали определенные выводы»

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» объяснил победную серию команды.

«Только положительные эмоции от победы над «Крыльями». Главное — выиграли. Мы сделали определенные выводы после матча с «Ростовом». Со стороны виднее, изнутри ничего рассказывать не хочу. У нас сейчас хороший коллектив — это самое главное», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» выиграл пять последних матчей во всех турнирах. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 12 матчах, а также лидирует в группе B Пути РПЛ Кубка России с 9 очками в 3 встречах.

Следующий матч «Спартак» проведет 16 октября в рамках 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду установил великое достижение, но все равно не станет основным в «МЮ». Что будет дальше с его карьерой?
«Сильный состав? Мы что — Мбаппе купили?» Слуцкий вырывает победу в Хабаровске. «Алания» — единоличный лидер
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ЛНР отметили упаднические настроения в ВСУ после ударов по Украине
Восьмилетний мальчик под Новосибирском скончался после урока физкультуры
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Полузащитник «Динамо» Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча
Нигматуллин: «Матч с ЦСКА станет проверкой для главного тренера «Спартака» Абаскаля»
В «Химках» прокомментировали отстранение трех игроков от тренировок с основной командой
Камоцци считает, что Бакаеву нужно набраться терпения
Бейл заявил, что чувствует себя в безопасности в «Крыльях» и не намерен уезжать из России
Бейл назвал тупыми поражения «Крыльев» в матчах против «Краснодара» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Полузащитник «Динамо» Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча

Нагорный: «На матче «Спартак» — «Крылья Советов» был в качестве гостя. В этом году я болею за родной «Ростов»!»