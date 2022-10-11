Литвинов о победной серии «Спартака»: «После поражения от «Ростова» сделали определенные выводы»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» объяснил победную серию команды.
«Только положительные эмоции от победы над «Крыльями». Главное — выиграли. Мы сделали определенные выводы после матча с «Ростовом». Со стороны виднее, изнутри ничего рассказывать не хочу. У нас сейчас хороший коллектив — это самое главное», — сказал Литвинов «СЭ».
«Спартак» выиграл пять последних матчей во всех турнирах. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 12 матчах, а также лидирует в группе B Пути РПЛ Кубка России с 9 очками в 3 встречах.
Следующий матч «Спартак» проведет 16 октября в рамках 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования