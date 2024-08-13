Литвинов: «Джикия пригодился бы любой команде РПЛ. За время без клуба он только прибавил»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился с «СЭ» мнением о будущем экс-капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Джикия долго без клуба? Может, просто не могут найти какое-то общее решение. Уверен, что он пригодился бы любой команде РПЛ. Мог сбавить в кондициях за время без клуба? Нет. Георгий — большой профессионал. Постоянно с ним общаюсь, он занимается каждый день. Честно, видя его форму, когда мы с ним встречаемся, мне кажется, он только прибавил», — сказал Литвинов «СЭ».

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел за команду 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.