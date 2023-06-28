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Сегодня, 13:58

Литвинов о приговоре Промесу: «Квинси в присутствии партнеров об этом особо не думает»

Иван Торопцев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, в каком настроении находится нападающий красно-белых Квинси Промес после того, как ему вынесли обвинительный приговор в Нидерландах.

31-летний нидерландец был приговорен к полутора годам лишения свободы за нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года.

«Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», — приводит Metaratings слова Литвинова.

Промес напал на брата в результате ссоры во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.

Квинси Промес. Приговор Промесу не повлияет на его карьеру в России. Но что с этим делать «Спартаку»?

Источник: https://metaratings.ru/news/litvinov-o-prigovore-promesu-kvinsi-v-prisutstvii-partnyorov-ob-etom-osobo-ne-dumaet-262056/
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