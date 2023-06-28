Литвинов о приговоре Промесу: «Квинси в присутствии партнеров об этом особо не думает»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, в каком настроении находится нападающий красно-белых Квинси Промес после того, как ему вынесли обвинительный приговор в Нидерландах.

31-летний нидерландец был приговорен к полутора годам лишения свободы за нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года.

«Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», — приводит Metaratings слова Литвинова.

Промес напал на брата в результате ссоры во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.