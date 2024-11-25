Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался об уровне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался об уровне РПЛ.

По словам бразильца, чемпионат входит в топ-6 лиг Европы.

«Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть», — сказал Маркиньос «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» занимает четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 31 очко. Следующий матч красно-белые проведут на выезде против «Краснодара» 1 декабря. Начало — в 19:30 мск.