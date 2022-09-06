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6 сентября, 16:50

Полузащитник «Спартака» Мартинс выбыл на 3-4 месяца из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал, что игрок выбыл на продолжительное время из-за травмы.

«Мартинс выбыл на 3-4 месяца», — заявил агент футболиста «РБ Спорт».

Мартинс получил травму во втором тайме матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По предварительной информации, речь идет про разрыв приводящей мышцы.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах РПЛ, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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