Медина о сезоне-2024/25: «Я в предвкушении. Новый тренер, все по-новому»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, как провел отпуск и поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

В среду, 19 июня футболисты красно-белых проходят медицинское обследование перед летними сборами.

— Как прошел отпуск?

— Поехал домой, наслаждался временем со своей семьей.

— Как прошло медобследование? Все в порядке?

— Да, все отлично. Рад снова увидеть своих партнеров по команде. Мы готовы к работе.

— Есть ли ожидания от грядущего сезона?

— Я в предвкушении. Новый тренер, новая работа, все по-новому. Нужно упорно работать, сделать все, чтобы занять максимально высокую таблицу.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России с 50 очками.

Главным тренером красно-белых с сезона-2024/25 будет серб Деян Станкович.