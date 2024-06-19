Медина о сезоне-2024/25: «Я в предвкушении. Новый тренер, все по-новому»

Сегодня, 10:28
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, как провел отпуск и поделился ожиданиями от сезона-2024/25.
В среду, 19 июня футболисты красно-белых проходят медицинское обследование перед летними сборами.
— Как прошел отпуск?
— Поехал домой, наслаждался временем со своей семьей.
— Как прошло медобследование? Все в порядке?
— Да, все отлично. Рад снова увидеть своих партнеров по команде. Мы готовы к работе.
— Есть ли ожидания от грядущего сезона?
— Я в предвкушении. Новый тренер, новая работа, все по-новому. Нужно упорно работать, сделать все, чтобы занять максимально высокую таблицу.
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России с 50 очками.
Главным тренером красно-белых с сезона-2024/25 будет серб Деян Станкович.