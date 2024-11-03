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Сегодня, 10:21

Медина: «Матч против ЦСКА — главное дерби России. Драка в такой игре — это нормально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал «СЭ» драку между футболистами красно-белых и ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против армейцев (2:0).

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.

«Можно сказать, что драка в таком матче — это нормально, потому что это дерби. Мы знаем, что игры такого класса всегда сложны и в них много борьбы. Как я уже говорил, для меня это главное дерби в России. Я всегда играю и готов к борьбе», — сказал Медина «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 год. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Хесус Медина
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